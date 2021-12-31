Украинцы не смогут сделать вакцину против Сovid-19, в Минздраве рассказали почему.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на заявление заместительницы министра здравоохранения Марии Карчевич.

Так, на новогодние праздники украинцы не смогут сделать вакцину от covid-19, поскольку закроют центры вакцинации. Это решение приняли для того, чтобы дать медицинским работникам отдохнуть. Стоит отметить, что ранее, в офисе Президента сообщали, что не собираются этого делать.

В другие дни центры вакцинации будут работать в обычном режиме. Узнать график работы и записаться на прививку можно через контакт-центр МОЗ.

Напомним, С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные украинцы смогут получить финансовую помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн)

Деньги можно будет потратить на начало собственного бизнеса, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины. Помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей ("Рука помощи").

Ранее сообщалось, тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году: "Тем, кто подаст заявку после 29 декабря..."

Также, в Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."

Politeka рассказывала, закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике