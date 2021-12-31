У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати зростає і розмір податку на нерухоме майно - у податковій озвучили нові цифри.

Податковим кодексом передбачена загальна ставка податку не більше 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Слідуючи з цього, в 2022 році розмір податку на нерухомість складе 97,5 грн. за один квадратний метр. А це на 21% більше, ніж у 2021 році. Такі дані наводить прес-служба ГУ ДПС у Київській області.

Зазначимо, платити потрібно тільки за "зайву" площу. Так, податком на нерухомість обкладаються квартири, площею понад 60 кв. м і приватні будинки - понад 120 кв. м.

Зокрема, якщо у людини у власності є квартира загальною площею 100 м.кв, то в 2022 році податок на нерухомість в цьому випадку становитиме 3600 гривень (зараз — 2832 гривні).

Найбільше заплатять у 2022 році власники квартир, площею понад 300 кв. метрів. У цьому випадку розмір податку на нерухомість складе 25 тисяч гривень. Така ж сума передбачена для власників приватних будинків із загальною площею понад 500 кв.



Платити податок на нерухомість потрібно раз на рік. Кількість людей прописаних в квартирі або будинку ніяк не впливає на його розмір. Нараховується податок 1 липня за минулий рік.

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