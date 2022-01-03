Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила І рівень небезпечності, жовтий через різке погіршення погоди уже цієї ночі, 3 січня, по всій території держави.

За даними ДСНС, 3 січня вночі погода зіпсується у всіх областях України. Так, на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині йтиме сильний сніг, очікуються заметілі та пориви вітру до 15-20 м/с. У Києві та столичній області вночі на дорогах буде ожеледиця, йтиме мокрий сніг та дощ. Уночі прогнозують до -4 градусів морозу, а вдень до +7 тепла та дощ.

По всій території держави оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Найхолодніше буде на Харківщині, де температура повітря уночі опуститься до -15 градусів морозу. Вранці буде сильний туман та вітер, а вдень до 5 градусів тепла. Також сильні морози насуваються й на Донецьку область, де вночі буде до -14 градусів, а вдень до +2. Мешканців цього регіону попередили про можливі проблеми з електропостачанням та небезпеку для транспорту.

За даними синоптиків, таку погоду в Україну принесе "пірнаючий" циклон, який насувається з країн Балтії.

Зауважимо, що вже 4 січня значно потепліє. У західних областях удень та вночі йтиме дощ, але температура повітря не опуститься нижче 2 градусів тепла. На Півночі, Півдні та Сході вночі може пройти мокрий сніг з дощем, але вдень опадів не очікується. Повітря на Півдні прогріється подекуди до +9 градусів тепла.

На Півночі традиційно трохи холодніше - до -2 градусів морозу вночі. Без суттєвих опадів.

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