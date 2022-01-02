Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Так, синоптики пояснили, що 1 січня опади в Україну приніс атмосферний фронт. 2 числа країна опиниться в полі підвищеного тиску, тому обійдеться без дощів. Сухо буде по всій території України.
Крім того, в останній день тижня в країні знову почне холоднішати.
На півночі країни вночі температура коливатиметься від -6 до -3 градусів, а вдень – від -3 до 0.
У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до 0 градусів, а вдень – від -2 до +7.
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У центрі вночі температура опуститься до -5...-1 градуса, а вдень повітря прогріється до -2...+2 градусів.
На сході вночі очікується від -3 до +2 градусів, а вдень – від -1 до + 3.
На півдні нічні температури коливатимуться від -1 до +3 градусів, а Денні – від +1 до +3.
На дорогах місцями можлива ожеледиця. Крім того, синоптики попередили, що в Закарпатській області та середньогір'ї Львівської області збережеться значна сніголавинна небезпека через хуртовини з переходом у мокрий сніг.
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Як повідомляла Politeka, синоптики повідомили, якою буде погода в січні.
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