Синоптики розповіли, що в неділю після дощового початку 2022 року опади на час покинуть Україну, а температура почне знижуватися.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Так, синоптики пояснили, що 1 січня опади в Україну приніс атмосферний фронт. 2 числа країна опиниться в полі підвищеного тиску, тому обійдеться без дощів. Сухо буде по всій території України.

Крім того, в останній день тижня в країні знову почне холоднішати.

На півночі країни вночі температура коливатиметься від -6 до -3 градусів, а вдень – від -3 до 0.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до 0 градусів, а вдень – від -2 до +7.

У центрі вночі температура опуститься до -5...-1 градуса, а вдень повітря прогріється до -2...+2 градусів.

На сході вночі очікується від -3 до +2 градусів, а вдень – від -1 до + 3.

На півдні нічні температури коливатимуться від -1 до +3 градусів, а Денні – від +1 до +3.

На дорогах місцями можлива ожеледиця. Крім того, синоптики попередили, що в Закарпатській області та середньогір'ї Львівської області збережеться значна сніголавинна небезпека через хуртовини з переходом у мокрий сніг.

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