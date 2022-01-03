Про те, що змінилося в додатку За останній рік, розповів у своєму Телеграм-каналі віце прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України, а також менеджер «Дії» Михайло Федоров.
Він повідомив, що на початку січня число унікальних користувачів програми подолало позначку в 13 мільйонів чоловік. За 2021 рік цей показник збільшився більш ніж у 5 разів.
Разом із зростанням числа користувачів збільшується і функціонал програми. На сьогоднішній день в ньому доступні 15 документів і 9 послуг. Особливо часто українці використовують додаток для демонстрації COVID-сертифікатів, водійських прав, а також для податкової документації.
Додаток "Дія" приймається понад 1800 організаціями в Україні.
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Крім того, українцям нагадали про послугу «єПідтримка», яка запрацювала в додатку в грудні минулого року. Завдяки їй люди можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію.
За три тижні дії послуги в банках було відкрито 73 мільйони спеціальних карт, в додатку "Дія" зафіксовано 6,1 мільйона заявок на отримання виплат, а українці вже встигли витратити 638 мільйонів гривень.
Нагадаємо, додаток "Дія", українцям повідомили про важливі зміни.
Як повідомляла Politeka, тисячу за вакцинацію припиняють виплачувати в 2021-му році.
Також Politeka писала, що додаток "Дія", українцям повідомили про нову корисну функцію.