За 2021 рік число користувачів програми «Дія» в Україні різко зросло, при цьому збільшилася і кількість функцій, які надає сервіс.

Про те, що змінилося в додатку За останній рік, розповів у своєму Телеграм-каналі віце прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України, а також менеджер «Дії» Михайло Федоров.

Він повідомив, що на початку січня число унікальних користувачів програми подолало позначку в 13 мільйонів чоловік. За 2021 рік цей показник збільшився більш ніж у 5 разів.

Разом із зростанням числа користувачів збільшується і функціонал програми. На сьогоднішній день в ньому доступні 15 документів і 9 послуг. Особливо часто українці використовують додаток для демонстрації COVID-сертифікатів, водійських прав, а також для податкової документації.

Додаток "Дія" приймається понад 1800 організаціями в Україні.

Крім того, українцям нагадали про послугу «єПідтримка», яка запрацювала в додатку в грудні минулого року. Завдяки їй люди можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію.

За три тижні дії послуги в банках було відкрито 73 мільйони спеціальних карт, в додатку "Дія" зафіксовано 6,1 мільйона заявок на отримання виплат, а українці вже встигли витратити 638 мільйонів гривень.

Нагадаємо, додаток "Дія", українцям повідомили про важливі зміни.

Як повідомляла Politeka, тисячу за вакцинацію припиняють виплачувати в 2021-му році.

Також Politeka писала, що додаток "Дія", українцям повідомили про нову корисну функцію.