У році, що наступив, індексація пенсій чекає всі категорії пенсіонерів, в тому числі і військовослужбовців, які вийшли на заслужений відпочинок.

Раніше в Україні зросла мінімальна пенсія учасників бойових дій і постраждалим учасникам Революції Гідності, повідомляли в Мінсоцполітики. Після підвищення прожиткового мінімуму з 1 грудня 2021 року до 1934 гривень розмір мінімальної пенсійної виплати для цієї категорії громадян склав 4061,4 гривні.

Крім того, закон передбачає можливість отримання надбавки в розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних учасників бойових дій.

У свою чергу, з 1 січня цього року буде підвищено розмір мінімальної пенсії по втраті годувальника, який загинув в АТО (ООС). Виплати зростуть з 6100 гривень до 7800 гривень.

Варто також відзначити, що в попередній етапи підвищення пенсій зросли мінімальні виплати для людей, які отримали інвалідність в результаті війни. Так, Для I групи мінімальна пенсія склала 12571 гривню, для II групи – 10153,5 гривні, а для III групи – 6962,4 гривні.

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