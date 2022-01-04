Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Температура за винятком Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей буде плюсовою навіть вночі. Вдень в областях України очікується 3-8 градусів тепла.
Вдень у західних областях помірні дощі, у Карпатах, вночі та північному сході країни з мокрим снігом. Зазначається, що на високогір'ї Закарпатської та горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
У Житомирській, Чернігівській, Київській та Сумській областях вдень - мінлива хмарність.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі та східних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-28 м/с.у зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
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Погода 4 січня в Києві вдень очікується без опадів. Температура повітря вночі 2... 4 градуси, вдень 5... 6 градусів тепла. Вітер західний, 7-12 м/с.
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