У вівторок, 4 січня, температура в Україні буде плюсовою, у більшості регіонів пройдуть дощі.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Температура за винятком Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей буде плюсовою навіть вночі. Вдень в областях України очікується 3-8 градусів тепла.

Вдень у західних областях помірні дощі, у Карпатах, вночі та північному сході країни з мокрим снігом. Зазначається, що на високогір'ї Закарпатської та горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У Житомирській, Чернігівській, Київській та Сумській областях вдень - мінлива хмарність.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі та східних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-28 м/с.у зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Погода 4 січня в Києві вдень очікується без опадів. Температура повітря вночі 2... 4 градуси, вдень 5... 6 градусів тепла. Вітер західний, 7-12 м/с.

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