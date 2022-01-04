У ПриватБанку дали роз'яснення з приводу нарахування відсотків по кредиту - у відповідь на скаргу клієнта, з якого затребували оплату майже 50% від загального тіла кредиту.

Відповідний відгук на роботу Приватбанку опубліковано на сайті Мінфіну, передає Politeka.net.

За словами клієнта, банк "за 470 гривень кредитних коштів протягом місяця нарахував 337 гривень відсотків".

"Тікаю з установи, яка нахабно обманює клієнтів", - підсумував українець.

У ПриватБанку відгукнулися на скаргу, надавши інформацію про правильність нарахування відсотків. Також клієнтам роз'яснили, як відбувається нарахування і дали поради, як уникнути неприємностей.

Зазначається, що розрахунок відсотків здійснюється щодня на суму витрат, здійснених за рахунок кредиту.

При виході картки з пільгового періоду нарахування здійснюється не на залишок суми, яку клієнт не встиг внести, а на суму заборгованості за останній пільговий період (з розрахунку окремо по кожному дню).

"Щоб уникнути нарахування відсотків і залишатися в пільговому періоді, досить своєчасно вносити на карту суму, яку можна переглянути в Приват24 після натискання на кнопку «Розрахувати». Пільговий період починає діяти з дати початку користування кредитом до 25 числа наступного місяця", - говориться в роз'ясненні.

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