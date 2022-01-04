Відповідний відгук на роботу Приватбанку опубліковано на сайті Мінфіну, передає Politeka.net.
За словами клієнта, банк "за 470 гривень кредитних коштів протягом місяця нарахував 337 гривень відсотків".
"Тікаю з установи, яка нахабно обманює клієнтів", - підсумував українець.
У ПриватБанку відгукнулися на скаргу, надавши інформацію про правильність нарахування відсотків. Також клієнтам роз'яснили, як відбувається нарахування і дали поради, як уникнути неприємностей.
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Зазначається, що розрахунок відсотків здійснюється щодня на суму витрат, здійснених за рахунок кредиту.
При виході картки з пільгового періоду нарахування здійснюється не на залишок суми, яку клієнт не встиг внести, а на суму заборгованості за останній пільговий період (з розрахунку окремо по кожному дню).
"Щоб уникнути нарахування відсотків і залишатися в пільговому періоді, досить своєчасно вносити на карту суму, яку можна переглянути в Приват24 після натискання на кнопку «Розрахувати». Пільговий період починає діяти з дати початку користування кредитом до 25 числа наступного місяця", - говориться в роз'ясненні.
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