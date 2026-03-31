У Миколаївській області переселенці отримують грошова допомога для ВПО у межах державної програми підтримки, розрахованої на перші місяці після переїзду, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про порядок нарахування оприлюднила Національна соціальна сервісна служба. Фінансова підтримка спрямована на покриття базових потреб та допомогу у адаптації людей, які змушені були залишити свої домівки.

Нові внутрішньо переміщені особи можуть отримувати кошти протягом шести місяців. Щомісячна сума складає 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дитини або особи з інвалідністю.

Оформити виплату можна через застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду. Для цього необхідні довідка переселенця та відповідна заява.

Після завершення базового періоду підтримку продовжують для окремих категорій: пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших соціально вразливих груп. Допомога також надається родинам, де середньомісячний дохід на одного члена не перевищує 9444 гривні.

Окремі виплати передбачені для працевлаштованих переселенців. У таких випадках щомісячна сума складає 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для людей з інвалідністю. Кошти допомагають частково покривати витрати на житло та повсякденні потреби.

Уряд підкреслює важливість економічної активності громадян, які переїхали до регіону. Саме тому грошова допомога для ВПО у Миколаївській області залишається ключовим інструментом підтримки під час адаптації на новому місці.

Фахівці радять регулярно перевіряти власні дані, повідомляти Пенсійний фонд про зміни доходів або складу родини та уточнювати умови додаткових виплат у разі працевлаштування чи відкриття підприємницької діяльності.

Останні новини України:

