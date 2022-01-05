Погода в Україні в середу, 5 січня, буде з майже весняною температурою повітря, проте картину зіпсують дощі і штормовий вітер.

Про це йдеться в прогноз Українського гідрометцентру.

У південних і центральних областях обіцяють +6...+ 10 градусів. На Заході– +5...+ 10 градусів. Нижчі температури будуть у східних та північних областях: вдень +4... +7, а вночі до -5 градусів.

У Києві вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 6...+ 8 градусів, вночі - + 2...+ 4. Також у столиці прогнозують дощ.

Найбільш рясних опадів слід чекати жителям західних регіонів. Сухо буде тільки на півдні, а також в Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

У зв'язку з очікуваними опадами можливе підвищення рівнів води:

на 0,5-1,5 м на більшості річок Закарпатської області та на річках басейну Прута, Сірету, без негативних наслідків;

вихід води на заплаву р. Латориця-м. Мукачево, р. Латориця-м. Чоп; р. Стара-с. Зняцеве (рівень небезпеки жовтий);

на 1,5-2,0 м у нижній течії р.Боржава, вихід води на заплаву, часткове затоплення автодороги в. Комяті-Шаланки та сільгоспугіддя ряду сіл Берегівського та Хустського районів Закарпатської області (рівень небезпеки).

Складні погодні умови 5 січня будуть в Карпатах. Там прогнозують вночі сильний мокрий сніг, місцями хуртовини, на дорогах ожеледиця, вдень сильний дощ; пориви вітру 25-28 м/с (і рівень небезпеки, жовтий).

На високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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