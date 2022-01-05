Після відлиги в Україні знову почне поступово знижуватися температура, а на зміну дощів у багатьох областях прийде мокрий сніг.

Про те, якою буде погода в четвер, 6 січня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

У перші дні січня в Україну прийшла відлига, яка була викликана теплим повітрям з півдня, затягнутим циклоном. Ці дні повітря рухалося в циклоні, проте зараз він поступово зникає. До 6 січня йому на зміну прийде холодна повітряна маса з північного заходу.

Вона принесе з собою зниження температури і опади.

Зокрема, мокрий сніг та дощі зі снігом пройдуть 6 січня у Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.

На півночі і заході країни вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...+4 градусів, а вдень повітря прогріється до -1 ... +6 градусів.

У центрі нічні температури коливатимуться від 0 до +3 градусів, а Денні – від 0 до + 8.

На сході вночі очікується від 0 до +6 градусів, а вдень – від +2 до + 10.

На півдні буде найтепліше: від + 3 до +8 градусів вночі і від +7 до + 13 градусів вдень.

Крім того, синоптики оголосили штормове попередження: на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівня).

У горах Чернівецької області, у середньогір'ї Львівської області збережеться сніголавинна небезпека 2 рівня.

Справжні морози повернуться в Україну вже 7 числа, коли вночі місцями очікується до -6 градусів у західних областях.

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