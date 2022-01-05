Понад шість мільйонів українців вже подали заявки на отримання тисячі за повну вакцинацію від коронавірусу за програмою "єПідтримка" - на що громадяни витрачають гроші, і що можна придбати ще.

З перші два тижні після запуску програми "єПідтримка "понад 6,2 млн українців подали заявки на отримання "ковідної" тисячі гривень. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Зазначається, що 700 млн грн з отриманих коштів вже витрачені. Найпопулярнішими видами витрат стали книжкові магазини (250 млн грн), кінотеатри (210 млн грн), ж/д і авіа перевезення (90 млн грн); театри, концерти та інші розваги (87 млн грн) і спорт (59 млн грн).

Всього з початку дії програми виплачено понад шість млрд грн.

З другої половини січня ж 2022 року вакциновані громадяни також зможуть купити на "ковідну" тисячу ліків. Однак це стосується тільки людей старше 60 років.

Примітно, що отримати кошти можуть тільки повнолітні українці, у яких є covid-сертифікат в мобільному додатку "Дія". Пізніше планується ввести альтернативний оффлайн-механізм.

Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

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