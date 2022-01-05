З перші два тижні після запуску програми "єПідтримка "понад 6,2 млн українців подали заявки на отримання "ковідної" тисячі гривень. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Зазначається, що 700 млн грн з отриманих коштів вже витрачені. Найпопулярнішими видами витрат стали книжкові магазини (250 млн грн), кінотеатри (210 млн грн), ж/д і авіа перевезення (90 млн грн); театри, концерти та інші розваги (87 млн грн) і спорт (59 млн грн).
Всього з початку дії програми виплачено понад шість млрд грн.
З другої половини січня ж 2022 року вакциновані громадяни також зможуть купити на "ковідну" тисячу ліків. Однак це стосується тільки людей старше 60 років.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
У студії телеканалу "Україна" влаштували погром, розвалили все, що могли: "Ох..."
"Забрав за собою": знамениті брати-близнюки пішли з життя з різницею в 6 днів, деталі трагедії
Ротару в лижному костюмі і з онуками зняли на зимовому курорті: "Як дівчинка"
Неприємності спіткали Влада Яму з сім'єю прямо 31 грудня: "Ситуація - капець..."
Примітно, що отримати кошти можуть тільки повнолітні українці, у яких є covid-сертифікат в мобільному додатку "Дія". Пізніше планується ввести альтернативний оффлайн-механізм.
Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).
Нагадаємо, що бустерна вакцина від коронавірусу, МОЗ видав наказ
Як повідомляла Politeka, скільки українців користується і які послуги доступні
Також Politeka писала, що робити тим, хто не отримав гроші в цьому році