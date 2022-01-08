Як повідомляє Politeka.net, про це у себе в Фейсбук розповів журналіст Олександр Рудоманов.
"А ви знаєте, що за обмін електронного квитка на паперовий в касах "Укрзалізниці" тепер потрібно платити 12 гривень? Ця послуга була введена в середині грудня", - повідомив він.
У коментарях українці стали обговорювати нововведення. Багато хто ініціативу підтримав, але знайшлися і критики.
"Правильно, дбають про екологію", "Все правильно, щоб не лізли в касу, якщо в телефоні є", "Тобто собівартість папірця, чорнила, електроенергії для принтера і двох хвилин роботи касира = 12 грн?", "Як брав онлайн, так і здавав онлайн. Який сенс в папері", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що роздрукувати електронний квиток можна в будь-якій касі на вокзалах, але при покупці квитка вказується, що їх друк не потрібний. Для проїзду достатньо пред'явити електронний квиток.
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