В "Укрзалізниці" ввели додаткову плату за роздруківку квитків у касах – тепер українці повинні будуть окремо оплачувати цю послугу.

Як повідомляє Politeka.net, про це у себе в Фейсбук розповів журналіст Олександр Рудоманов.

"А ви знаєте, що за обмін електронного квитка на паперовий в касах "Укрзалізниці" тепер потрібно платити 12 гривень? Ця послуга була введена в середині грудня", - повідомив він.

У коментарях українці стали обговорювати нововведення. Багато хто ініціативу підтримав, але знайшлися і критики.

"Правильно, дбають про екологію", "Все правильно, щоб не лізли в касу, якщо в телефоні є", "Тобто собівартість папірця, чорнила, електроенергії для принтера і двох хвилин роботи касира = 12 грн?", "Як брав онлайн, так і здавав онлайн. Який сенс в папері", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що роздрукувати електронний квиток можна в будь-якій касі на вокзалах, але при покупці квитка вказується, що їх друк не потрібний. Для проїзду достатньо пред'явити електронний квиток.

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