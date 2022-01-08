Как сообщает Politeka.net, об этом у себя в Фейсбук рассказал журналист Александр Рудоманов.
«А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря», - сообщил он.
В комментариях украинцы стали обсуждать нововведение. Многие инициативу поддержали, но нашлись и критики.
«Правильно, заботятся об экологии», «Все правильно, чтобы не лезли в кассу, если в телефоне есть», «То есть себестоимость бумажки, чернил, электроэнергии для принтера и двух минут работы кассира = 12 грн?», «Как брал онлайн, так и сдавал онлайн. Какой смысл в бумаге», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что распечатать электронный билет можно в любой кассе на вокзалах, но при покупке билета указывается, что их печать не нужна. Для проезда достаточно предъявить электронный билет.
Напомним, что с поездами Укрзализныци произошло ЧП, пассажиров пересаживают в автобусы: подробности.
А еще Politeka писала, что в Украине отменили десятки электричек: что произошло.
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