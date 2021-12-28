У пресслужбі "Укрзалізниці" передають про запізнення поїздів, що прямують і прибувають до Києва.
Так, через погодні умови курсують із затримкою деякі пасажирські та приміські поїзди.
"Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі і стрілках затримуються в дорозі потяги, які відправляються з Києва і курсують в напрямку Півдня і заходу України і назад", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ — Новоолексіївка і більш ніж на дві години — поїзд №81 Харків — Новоолексіївка.
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Також з'явився список поїздів, що затримуються:
Раніше повідомлялося, що в Київській області на коліях загинув 27-річний хлопець - правоохоронці встановлюють причини трагедії.
Як повідомили у Фастівському районному управлінні поліції, хлопець переходив колію в забороненому місці.
Машиніст поїзда "Київ-Кам'янець-Подільський" застосував екстрене гальмування і звуковий сигнал, але уникнути трагедії не вдалося.
Від отриманих травм хлопець помер на місці події.
У поліції відкрили провадження за ст. 276 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють причини трагедії.
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