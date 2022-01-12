Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі ошелешили українців свіжим прогнозом. Практично на всій території України сильно похолодає. Особливо сильно морози вдарять по Центральній Україні. При цьому по всій країні очікується суха погода без опадів.
У південних регіонах похолодає, але не суттєво. Вдень температура там триматиметься в районі -3..-6 градусів. Такий же температурний режим вдень очікується в західних областях. Морози прийдуть на Захід до ночі - там похолодає до -9..-13 градусів.
Найхолодніше в середу буде в центральних і північних регіонах. Вдень стовпчики термометра показуватимуть -11..-15 градусів, така ж температура збережеться в регіоні і вночі. У північних областях буде -8..-11 градусів.
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У східних областях морози не лютуватимуть. Вдень там очікується -5..-7 градусів.
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