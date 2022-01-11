Згідно даними Укргідрометцентру, починаючи з середи, 12 січня, вдарять серйозні морози по всій території країни. Істотних опадів при цьому не очікується, зате буде дути північний вітер, поривчастий і некомфортний.
Так, найхолодніше в середу, 12 січня, буде на Заході, Півночі і в Центрі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -10...-16, вдень до -8...-10. Не пощастить жителям Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Київської областей.
На Сході та Півдні буде дещо тепліше. Вдень температура повітря очікується в межах -3...-6, а вночі до -8.
Про те, що на Маланку і Василя (12-14 січня) "вріжуть морози до -18" попередила відомий синоптик Наталка Діденко.
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При цьому вже на вихідні, 15-16 січня, стовпчики термометрів здіймуться вгору - знову почнеться чергове потепління до невеликих "мінусів" і відлиг.
Ті, хто вірить в народні прикмети, знають, якщо 12 січня пішов сніг, то літо буде похмурим. Якщо дме південний вітер, значить, буде хороший урожай і тепле літо. А якщо не видно на небі зірок, скоро зміниться погода.
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