Погода в Україні трохи заспокоїться, давши перепочити від температурних гойдалок і постійних опадів у вигляді снігу і дощів, але холод не відступить.

Як повідомляє Politeka.net, у вівторок, 11 січня, в Україні буде суха і морозна погода. Серйозних опадів не передбачається, як і сильних морозів.

У центральних областях буде -3..-6 градусів, такий же температурний режим очікується і вночі. У південних і східних регіонах буде на пару градусів тепліше – близько -1..1 градусів. У західних областях очікується -2..-5 градусів.

Такий щадний температурний режим протримається в Україні всього один день, після чого країну атакують сильні морози до -16 градусів. Різко похолодає у всіх без винятку регіонах. При цьому погода буде сонячною і сухою. Найхолодніше буде в центральних областях - навіть вдень стовпчики термометра показуватимуть -12..-14 градусів. Буде холодно і в інших регіонах. Морози затримаються в Україні на кілька днів.

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