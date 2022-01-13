Міністерство фінансів України оновило з 1 січня список банків, які можуть виплачувати зарплату працівникам бюджетних установ, пенсії та допомоги.

У порівнянні з попереднім оновленням переліку банків, який був влітку минулого року, додалося ще дві фінансові установи. Таким чином, на сьогодні 46 банків мають право проводити виплати. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Нижче повний список банків, в яких бюджетники та пенсіонери можуть отримувати свої виплати:

Раніше ми розповідали, що з 1 січня в Україні зросли надбавки певним категоріям громадян. Зокрема, більше грошей отримуватимуть українці, які доглядають за інвалідами дитинства та дітьми з інвалідністю.

Розмір надбавки для перших зріс зі 150% до 200% від прожиткового мінімуму. Тепер вони отримуватимуть не 2901 гривню, а 3868 гривень. Для других сума зросла теж до 200%. Допомога на дітей-інвалідів до 6 років становить тепер 4200 гривень, від 6 до 18 років – 5236 гривень.

Нагадаємо, тисячі українців отримають підвищені виплати з 1 січня, кого торкнеться.

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