В Україні з 1 січня в медустановах почали вести облік антимікробних препаратів, а незабаром зміниться й алгоритм отримання цих ліків пацієнтами.

На облік поставлено 29 антимікробних препаратів. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"Це дозволить побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень", - йдеться в роз'ясненні.

З квітня антібактеріальні (протимікробні) лікарські засоби відпускатимуть за електронними рецептами.

Таким чином, українцям, яким знадобиться антибіотик, належить слідувати наступному алгоритму:

звернутися до свого лікаря, який повинен виписати рецепт в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ);

лікар надасть пацієнту номер рецепта та інформацію про лікарський засіб;

пацієнт йде в аптку, підключену до ЕСОЗ, повідомляє номер рецепта, і тоді фармацевт зможе відпустити необхідні ліки.

Відзначається, що неправильне та надмірне застосування протимікробних препаратів призводить до зниження їх ефективності. До речі, в 2020-му році в Україні, згідно зі статистикою, обсяг продажів і закупівель протимікробних препаратів перевищив 6,4 млрд. гривень, це на 40% більше, ніж у 2018 році.



Раніше ми розповідали, що ряд медичних послуг в цьому році переведуть в цифрову площину. Зокрема, за допомогою додатку "Дія" українці зможуть отримувати медичні висновки для отримання водійських прав, укладати декларації з лікарем або давати згоду на посмертне донорство.

Нагадаємо, медичні послуги по-новому, у МОЗ розкрили, що зміниться цього року: "у додатку Дія з'являться..."

Як повідомляла Politeka, у МОЗ зробили важливу заяву про декларації з сімейним лікарем: що потрібно знати українцям

Також Politeka писала про те, що ліки в Україні продаватимуть за новими правилами, важливе попередження МОЗ: «не можна буде...»