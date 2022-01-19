Про це передає Politeka.net з посиланням на МОЗ України.
Так, за 18 січня в Україні фіксується все більше підтверджених випадків covid-19, а саме - 12 815 (з них дітей – 1422, медпрацівників - 464).
Найбільше хворих зареєстрували в Івано-Франківській області (1575), у Києві (1268) та у Львівській області (956).
Також зросла і кількість госпіталізацій хворих-19. За минулу добу було всього госпіталізовано - 2 401 осіб, а летальних випадків - 163.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
"Вибух прогримить протягом 3 годин": у Кривому Розі повідомили про "мінування" всіх шкіл
Військовий облік для жінок: з'явилася важлива інформація щодо штрафів та суттєвих змін
Переможець "Україна має талант" Фесько вразив перевтіленням після проекту: "Змінився кардинально"
Раптово пішов з життя учасник "Холостячки", чоловікові було всього 34 роки: подробиці трагедії
Варто відзначити, що одужало за минулу добу - 5 413 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 3 780 903 людини;
- одужало-3 567 336 осіб;
- летальних випадків - 98 712;
- проведено ПЛР-тестування-17 270 793.
Нагадаємо, українцям, які бажають прищепити своїх дітей проти COVID-19, спростили вимоги - які саме і що тепер потрібно для вакцинації, пояснили в МОЗ.
Тепер, для того, щоб вакцинувати дитину віком 12-17 років, батькам потрібно:
- записати дитину в будь-який пункт або центр щеплення;
- мати з собою свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років);
- згода одного з батьків або опікуна - дітям 12-13 років.
Раніше повідомлялося, МОЗ звернувся до українців через "Омікрон": які симптоми проявляються у заражених
Також, у Києві погіршується ситуація з COVID-19, шикуються черги для здачі ПЛР-тестів: фото
Politeka розповідала, вірус розбушувався в Києві, столиці загрожує новий спалах: чи будуть вводити локдаун