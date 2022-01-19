В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, скільки жертв за добу.

Про це передає Politeka.net з посиланням на МОЗ України.

Так, за 18 січня в Україні фіксується все більше підтверджених випадків covid-19, а саме - 12 815 (з них дітей – 1422, медпрацівників - 464).

Найбільше хворих зареєстрували в Івано-Франківській області (1575), у Києві (1268) та у Львівській області (956).

Також зросла і кількість госпіталізацій хворих-19. За минулу добу було всього госпіталізовано - 2 401 осіб, а летальних випадків - 163.

Варто відзначити, що одужало за минулу добу - 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 3 780 903 людини;

одужало-3 567 336 осіб;

летальних випадків - 98 712;

проведено ПЛР-тестування-17 270 793.

Нагадаємо, українцям, які бажають прищепити своїх дітей проти COVID-19, спростили вимоги - які саме і що тепер потрібно для вакцинації, пояснили в МОЗ.

Тепер, для того, щоб вакцинувати дитину віком 12-17 років, батькам потрібно:

записати дитину в будь-який пункт або центр щеплення;

мати з собою свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років);

згода одного з батьків або опікуна - дітям 12-13 років.

Раніше повідомлялося, МОЗ звернувся до українців через "Омікрон": які симптоми проявляються у заражених

Також, у Києві погіршується ситуація з COVID-19, шикуються черги для здачі ПЛР-тестів: фото

Politeka розповідала, вірус розбушувався в Києві, столиці загрожує новий спалах: чи будуть вводити локдаун



