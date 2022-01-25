У місті Анталья на півдні Туреччини вперше за 29 років випав сніг - замість гарячого піску на пляжах і коктейлів біля басейнів туристи поринули в зимову казку.

Снігопад в Антальї за місцевим часом почався вночі 25 січня. Замість того, щоб спати місцеві жителі вибігли на вулиці, щоб зняти незвичайну аномалію, передає видання Hurriyet.

Востаннє такий сильний снігопад в Анталії був зафіксований 7 січня 1993 року, висота снігового покриву тоді склала 5 см.

Відзначимо, що ряд міст в Туреччині закутаний снігом. Сильний снігопад паралізував рух у найбільшому місті країни, Стамбулі. З цієї причини виїзд особистих автомобілів був тимчасово заборонений.

Напередодні представники метеорологічного департаменту оголосили, що снігопад йтиме з перервами протягом усієї ночі, а температура коливатиметься від 0 до мінус 4 градусів.

Користувачі діляться кадрами та обговорюють природну стихію.

"Ось це так! Екзотика в Туреччині!"

"Була в Стамбулі з 6 по 9 січня, погода була чудова, навіть не віриться, що зараз там сніг. А в Анталії це просто анамалія"

"Все ж це аномалія! І людям дискомфорт, і рослини з тваринами можуть постраждати від холоду. Тому нехай швидше все розтане!"

"Реальність вражає~пальми в снігу, пар від теплого басейну - диво-погода, аномалія, нові відчуття..."

"Дуже незвично і красиво! Я зараз в Стамбулі і тут вже третій день сніг. Дуже багато снігу!!!!!! Прям буран"

Нагадаємо, що в Одесі спостерігають аномалію на початку січня, кадри: "на деревах розпустилися..."

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