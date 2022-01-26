Как пишет Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, в среду, 26 января, погода в Украине будет по-настоящему зимней. Практически во всех областях выпадет снег. Небольшие осадки ожидаются в Запорожской, Полтавской и Луганской областях.
В западных областях днем будет небольшой минус – около -1-2 градусов, ночью – до -2..-7 градусов. В центральных и южных регионах днем ожидается около -1..-3 градусов, а ночью – до -7..-10 градусов.
Самые холодные ночи в среду будут в восточных областях. Там температура опустится до -9..-13 градусов. Днем будет около -4..-7 градусов.
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Уже в четверг снегопады отступят на Запад, а в восточных областях будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки. Температура будет держаться на том же уровне, зима и не думает отступать.
В пятницу температурные качели вновь испытают украинцев на прочность – в отдельных регионах ожидается мокрый снег и резкое повышение температуры.
Напомним, что погода готовит новый удар, есть пострадавшие: «25 января ожидается…».
Как сообщала Politeka, температурные качели обрушатся на Украину: погода готовит испытания.
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