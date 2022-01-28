Як повідомляє Politeka.net, в ефірі програми "Пусть говорят" свідок Чахонгір Гурезов розповів про трагічний нещасний випадок у фітнес-клубі, в якому загинула дочка відомого актора Володимира Конкіна Софія.
Виявилося, що восени 2020 року дівчина потонула в басейні одного з фітнес-клубів, який відвідувала. Наразі ще триває розслідування, а звинувачують у смерті Софія керуючу фітнес-клубу Анну Андріанову, яка не стала наймати на роботу лікаря, хоча цього вимагають правила.
Саме Чахонгір Гурезов, який був свідком трагедії, першим кинувся до Софії Конкіної, коли та була в басейні.
"Дивлюся дівчина на колінах стоїть. І нагорі 15-20 сантиметрів води. Я відразу її підняв, кричу. Коли піднімав її, відчував, що тіло тепле. Вона не говорила, не смикалася, як ніби заснула", - згадав події того дня свідок. За його словами, працівники фітнес-клубу не поспішали допомогти йому дістати дівчину з води.
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Зараз відомо, що, якщо провину керуючої Анни Андріанової доведуть, їй загрожує до шести років в'язниці. Однак, сама вона провину не визнає, вважаючи, що наявність доктора в фітнес-клубі нічим би не допоміг в ситуації з Софія.
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