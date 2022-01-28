Трагический случай произошел с дочерью известного российского актера Владимира Конкина, свидетель рассказал, как все было в тот день.

Как сообщает Politeka.net, в эфире программы "Пусть говорят" свидетель Чахонгир Гурезов рассказал о трагическом несчастном случае в фитнес-клубе, в котором погибла дочь известного актера Владимира Конкина София.

Оказалось, что осенью 2020 года девушка утонула в бассейне одного из фитнес-клубов, который посещала. Сейчас еще продолжается расследование, а обвиняют в смерти Софии управляющую фитнес-клуба Анну Андрианову, которая не стала нанимать на работу врача, хотя этого требуют правила.

Именно Чахонгир Гурезов, который был свидетелем трагедии, первым кинулся к Софии Конкиной, когда та была в бассейне.

"Смотрю девушка на коленях стоит. И наверху 15-20 сантиметров воды. Я сразу ее поднял, кричу. Когда поднимал ее, чувствовал, что тело теплое. Она не говорила, не дергалась, как будто уснула", - вспомнил события того дня свидетель. По его словам, работники фитнес-клуба не торопились помочь ему достать девушку из воды.

Сейчас известно, что, если вину управляющей Анны Андриановой докажут, ей грозит до шести лет тюрьмы. Однако, сама она вину не признает, считая, что наличие доктора в фитнес-клубе ничем бы не помог в ситуации с Софией.

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