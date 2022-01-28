Как сообщает Politeka.net, в эфире программы "Пусть говорят" свидетель Чахонгир Гурезов рассказал о трагическом несчастном случае в фитнес-клубе, в котором погибла дочь известного актера Владимира Конкина София.
Оказалось, что осенью 2020 года девушка утонула в бассейне одного из фитнес-клубов, который посещала. Сейчас еще продолжается расследование, а обвиняют в смерти Софии управляющую фитнес-клуба Анну Андрианову, которая не стала нанимать на работу врача, хотя этого требуют правила.
Именно Чахонгир Гурезов, который был свидетелем трагедии, первым кинулся к Софии Конкиной, когда та была в бассейне.
"Смотрю девушка на коленях стоит. И наверху 15-20 сантиметров воды. Я сразу ее поднял, кричу. Когда поднимал ее, чувствовал, что тело теплое. Она не говорила, не дергалась, как будто уснула", - вспомнил события того дня свидетель. По его словам, работники фитнес-клуба не торопились помочь ему достать девушку из воды.
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Сейчас известно, что, если вину управляющей Анны Андриановой докажут, ей грозит до шести лет тюрьмы. Однако, сама она вину не признает, считая, что наличие доктора в фитнес-клубе ничем бы не помог в ситуации с Софией.
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