В Украине в субботу установится спокойная погода с умеренной температурой, но снег и гололедица не дадут забыть о зиме.

Прогнозом на 29 января в своем Телеграм-канале поделилась синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что на выходных над территорией Украины будут перемещаться атмосферный фронты северо-западного циклона. Именно они будет нести за собой снег и мокрый снег, а также гололедицу и сильный ветер.

Осадки в субботу и воскресенье пройдут практически по всей территории страны. Паузы будут наблюдаться только днем в субботу в западных, южных, северных регионах и Винницкой области, а также в ночь на воскресенье в центральных и восточных областях.

При этом в субботу на севере и востоке будет идти небольшой снег, а в оккупированном Крыму – дождь. В воскресенье осадки будут более обильными.

Температура будет умеренной, без особых скачков. Ночью сильные морозы ожидаются только на Закарпатье, где столбики термометров опустятся до -6…-8 градусов. Днем по всей стране ожидается от -2 до +3 градусов.

Диденко предупредила, что из-за постоянных снегопадов и таяния снега при плюсовых температурах на дорогах страны в ближайшие дни может быть очень скользко.

Напомним, спасатели предупредили украинцев об опасности в горах.

Как сообщала Politeka, мокрый снег и ветер ворвутся в Украину, появился прогноз.

Также Politeka писала, что стало известно о новой непогоде в Одессе.