Мокрий сніг з дощами обрушиться на Україну з новою силою, влаштувавши справжні погодні випробування українцям з різкими перепадами температури.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на неділю, 30 січня. В Україні продовжить триматися нестабільна погода з перепадами температури і опадами, які атакують майже всі без винятку регіони.

У південних областях очікуються найрізкіші перепади. Вдень там буде плюсова температура до 4 градусів, а вночі похолодає до -5. У західних регіонах вдень очікується 0-2 градусів, а вночі близько -1..-3 на північному заході, і -4..-7 на південному заході.

У центральних областях буде 0-2 градуси і сніг, що переходить у мокрий сніг. Вночі очікується мінусова температура до -3..-6 градусів.

На Сході вдень буде невеликий мінус і сніг, а вночі близько -2..-4 градусів.

Зазначимо, що вже 31 січня температура почне падати, а погода стане більш передбачуваною. У всіх областях очікується невеликий мінус.

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