Погода в Україні в четвер, 3 лютого, буде прохолодною зі снігом і поривчастим вітром в більшій частині території.

Про це пише Politeka.net, з посиланням на дані Укргідрометцентру.

На заході сніжитиме, без опадів лише у Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях. Температура вдень очікується від -3 до +1, вночі від -1 до -5.

Також зазначається, що 3 лютого на високогір'ї Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).

У північних регіонах також прогнозують сніг. Температура ту буде вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -5.

У центральній частині України 3 лютого також пройде мокрий сніг, вдень від 0 до +3, вночі від -4 до + 1. Опади минуть у Черкаську та Кіровоградську області.

На сході вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +4, вночі від -1 до + 2.

На півдні місцями мокрий сніг з дощем, температура вдень від + 2 до +5, вночі від -1 до + 5.

У Києві 3 лютого прогнозують температуру вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3. Вночі без опадів, Вдень-сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

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