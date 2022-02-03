Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
На западе будет снежить, без осадков только в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях. Температура днем ожидается от -3 до +1, ночью от -1 до -5.
Также отмечается, что 3 февраля на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
В северных регионах также прогнозируют снег. Температура ту будет днем от -1 до +1, ночью от -1 до -5.
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В центральной части Украины 3 февраля также пройдет мокрый снег, днем от 0 до +3, ночью от -4 до +1. Осадки минуют в Черкасскую и Кировоградскую области.
На востоке днем столбики термометров покажут от +1 до +4, ночью от -1 до +2.
На Юге местами мокрый снег с дождем, температура днем от +2 до +5, ночью от -1 до +5.
В Киеве 3 февраля прогнозируют температуру днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3. Ночью без осадков, днем – снег. Ветер северно-западный 7-12 м/с.
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