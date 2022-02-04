У своєму Телеграм-каналі синоптик Наталка Діденко написала, що в п'ятницю, 4 лютого, сніг пройде в західних областях України, а на півдні окупованого Криму очікується невеликий дощ.

У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що арктичне повітря принесе в Україну похолодання. Вночі найхолодніше буде на півночі і в центрі країни, де очікується від -5 до -10 градусів, в інших областях – від -1 до -6 градусів. Вдень в середньому по Україні очікується від -4 до +1 градуса.

Вітер буде північно-західним, на заході – з переходом в південно-західний. Його швидкість складе 5-10 м/с.

В Укргідрометцентрі також прогнозують незначний сніг у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Українців закликають бути обережними у зв'язку з ожеледицею на дорогах.

У Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів, а вдень очікується до -3. Опади обійдуть столицю стороною.

Також наголошується, що після досить сильних морозів в ніч на 5 лютого температура поступово піде вгору, і найближчим часом українців чекає нова відлига.

Нагадаємо, на виїзді з Харкова після сходу снігу помітили проблему на дорозі.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про нові опади.

Також Politeka писала, що українцям доведеться діставати парасольки, з'явився прогноз.