В своем Телеграм-канале синоптик Наталья Диденко написала, что в пятницу, 4 февраля, снег пройдет в западных областях Украины, а на юге оккупированного Крыма ожидается небольшой дождь.
В свою очередь, синоптики Укргидрометцентра сообщают, что арктический воздух принесет в Украину похолодание. Ночью холоднее всего будет на севере и в центре страны, где ожидается от -5 до -10 градусов, в остальных областях – от -1 до -6 градусов. Днем в среднем по Украине ожидается от -4 до +1 градуса.
Ветер будет северо-западным, на западе – с переходом в юго-западный. Его скорость составит 5-10 м/с.
В Укргидрометцентре также прогнозируют незначительный снег в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
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Украинцев призывают быть осторожными в связи с гололедицей на дорогах.
В Киеве ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов, а днем ожидается до -3. Осадки обойдут столицу стороной.
Также отмечается, что после довольно сильных морозов в ночь на 5 февраля температура постепенно пойдет вверх, и в ближайшее время украинцев ждет новая оттепель.
Напомним, на выезде из Харькова после схода снега заметили проблему на дороге.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых осадках.
Также Politeka писала, что украинцам придется доставать зонтики, появился прогноз.