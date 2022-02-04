Справа солдата-строковика Артема Рябчука про розстріл варти Нацгвардії на заводі "Південмаш" у Дніпрі набула несподіваного повороту.

Завдяки громадськості, вдалося зібрати достатню кількість матеріальних засобів на приватного адвоката для 20-річного Рябчука, який застрелив п'ятьох людей і ще п'ятьох поранив. Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Також Мосійчук заявив, що підозрюваний у масовому вбивстві відмовився від усіх своїх свідчень, узятих нібито з його слів "під примусом і погрозами".

У свою чергу, адвокат стрілка Ігор Степанов впевнений, що були порушені права його підзахисного під час проходження служби в частині 3021 Національної гвардії України. Празозахисник хоче зробити Рябчука потерпілим, пише "Сегодня".

"Все те, що він дав у своїх свідченнях, має розслідуватися в іншому кримінальному провадженні, щодо посадових осіб військової частини. Мною було подано заяву про внесення до ЄРДР даних про те, щоб було відкрито провадження за чотирма статтями КК, де я вимагаю визнати Артемія потерпілим", - повідомив Степанов.

Адвокат додав: "Він шкодує, що все так сталося. У нього є це усвідомлення".

Нагадаємо, трагедія сталася рано вранці 27 січня. Військовослужбовець Нацгвардії Рябчук відкрив стрілянину з АК-47 по своїм товаришам по службі. Серед загиблих, жінка-працівниця заводу. Після цього стрілець зі зброєю зник. Йому вдалося на попутках дістатися до околиці Дніпропетровської області, де він попросив викликати поліцію та здався.

Суд обрав запобіжний захід для Рябчука - утримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

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