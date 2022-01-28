У Александра Буганова, погибшего во время жуткой стрельбы в Днепре, остались жена и двое маленьких детей.

Мужчина был в ООС, а в 2015 году поступил в академию Нацгвардии Украины, после этого его отправили в воинскую часть.

Александр Буганов защищал Украину на Донбассе, когда началась АТО, прошел Иловайск и даже побывал в плену.

Главным хобби Александра были мотоциклы, он мог целыми днями пропадать в гараже.

В Facebook на его странице много фото с любимым байком.

"Он был очень позитивным и веселым человеком, любил пошутить. Я не верю в рассказы о каких-то якобы неуставных отношениях в их части. Он не из таких людей. Он настоящий мужик и военный", – говорит его товарищ.

У Алесандра осталась жена, без отца остались две маленькие дочки.

Ранее Главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии пострадавших Нацгвардейцев, раненных вчера Артемием Рябчуком.

Из пятерых нацгвардейцев в самом тяжелом состоянии остается 22-летняя Жанна.

У нее удалили больше метра перебитого кишечника, и влили 4 литра крови. Вскоре девушку ожидает еще одна операция на позвоночнике. Известно, что пуля вышла через поперечный позвонок.

Еще двое раненых остаются в тяжелом состоянии в реанимации, и еще двоих пострадавших военных перевели в терапию.

Напомним, Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце.

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