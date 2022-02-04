Погодні гойдалки українцям в суботу, 5 лютого, забезпечені - на одній частині території України очікується мокрий сніг і нічний мороз, тоді як на іншій настане потепління.

Синоптики Укгідрометцентру прогнозують "строкату" погоду на суботу, 5 лютого. На крайньому Заході, частково Півночі, Сході та в Центрі очікуються опади вдень у вигляді мокрого снігу або снігу з дощем. При цьому більш-менш ясна погода порадує жителів Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Найважче доведеться Півночі. Тут обіцяють вночі морози до -12. При цьому вдень стовпчики термометрів підскочить наверх до -2...-4. Трохи тепліше буде на Сході й в центрі, в темний час доби підморозить до -8, вдень температура повітря буде коливатися від -1 до -3.

На Півдні повіє весною, синоптики обіцяють до двох тепла вдень і не нижче п'яти градусів вночі.

Також більш-менш тепло буде на Заході. Стовпчики термометрів вдень покажуть від -1 до + 1, а вночі максимум -4.

За інформацією відомого українського синоптика Наталії Діденко, "вдень 5 лютого почнеться потепління до відлиги, тільки в східних областях ще вдень побудуть -3...-6 градусів". У неділю, 6 лютого, потеплішає ще більше: "Вночі мороз затримається лише в східній частині -3...-9 градусів, а протягом дня відлиги і невеликі "плюси" охоплять практично всю Україну".

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