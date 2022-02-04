По всій Україні оголосили перевірки по облгазах. Це сталося через скарги українців на неправильні цифри в платежах.

Стало відомо, що енергетичний регулятор призначив позапланові перевірки для 29 операторів газорозподільних мереж. Про це передає Politeka.net з посиланням на "ГазПравда". Це сталося через те, що українці почали скаржитися на облгази. Як повідомляють, облгази відмовлялися фіксувати показання лічильників.

Також представили список облгазів, яким призначили перевірку:

АТ "Вінницягаз";

АТ "Волиньгаз";

ПрАТ "Годячгаз";

АТ "Дніпрогаз";

АТ "Дніпропетровськгаз";

АТ "Донецькоблгаз";

АТ "Житомиргаз";

АТ "Закарпатгаз";

АТ "Запоріжгаз";

АТ "Івано-Франківськгаз";

АТ "Київгаз";

АТ "Київоблгаз";

ВАТ "Кіровоградгаз";

ПрАТ "Кременчукгаз";

АТ "Криворіжгаз";

АТ "Лубнигаз";

АТ "Львівгаз";

ПАТ "Маріупольгаз";

АТ "Миколаївгаз";

АТ "Одесагаз";

АТ "Полтавагаз";

АТ "Рівнегаз";

АТ "Сумигаз";

АТ "Харківгаз";

АТ "Харківміськгаз";

АТ "Херсонгаз";

АТ "Хмельницькгаз";

АТ "Черкасигаз";

АТ "Чернігівгаз".

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