Стало відомо, що енергетичний регулятор призначив позапланові перевірки для 29 операторів газорозподільних мереж. Про це передає Politeka.net з посиланням на "ГазПравда". Це сталося через те, що українці почали скаржитися на облгази. Як повідомляють, облгази відмовлялися фіксувати показання лічильників.

комунальні платежі, Комуналка

Також представили список облгазів, яким призначили перевірку:

  • АТ "Вінницягаз";
  • АТ "Волиньгаз";
  • ПрАТ "Годячгаз";
  • АТ "Дніпрогаз";
  • АТ "Дніпропетровськгаз";
  • АТ "Донецькоблгаз";
  • АТ "Житомиргаз";
  • АТ "Закарпатгаз";
  • АТ "Запоріжгаз";
  • АТ "Івано-Франківськгаз";
  • АТ "Київгаз";
  • АТ "Київоблгаз";
  • ВАТ "Кіровоградгаз";
  • ПрАТ "Кременчукгаз";
  • АТ "Криворіжгаз";
  • АТ "Лубнигаз";
  • АТ "Львівгаз";
  • ПАТ "Маріупольгаз";
  • АТ "Миколаївгаз";
  • АТ "Одесагаз";
  • АТ "Полтавагаз";
  • АТ "Рівнегаз";
  • АТ "Сумигаз";
  • АТ "Харківгаз";
  • АТ "Харківміськгаз";
  • АТ "Херсонгаз";
  • АТ "Хмельницькгаз";
  • АТ "Черкасигаз";
  • АТ "Чернігівгаз".

Нагадаємо, в Нацбанку України розповіли про те, що чекає українців у 2022-ому році. Їх торкнеться не тільки подорожчання продуктів. Це торкнеться всього, що вимагає енерговитратних ресурсів.

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