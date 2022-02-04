Стало відомо, що енергетичний регулятор призначив позапланові перевірки для 29 операторів газорозподільних мереж. Про це передає Politeka.net з посиланням на "ГазПравда". Це сталося через те, що українці почали скаржитися на облгази. Як повідомляють, облгази відмовлялися фіксувати показання лічильників.
Також представили список облгазів, яким призначили перевірку:
- АТ "Вінницягаз";
- АТ "Волиньгаз";
- ПрАТ "Годячгаз";
- АТ "Дніпрогаз";
- АТ "Дніпропетровськгаз";
- АТ "Донецькоблгаз";
- АТ "Житомиргаз";
- АТ "Закарпатгаз";
- АТ "Запоріжгаз";
- АТ "Івано-Франківськгаз";
- АТ "Київгаз";
- АТ "Київоблгаз";
- ВАТ "Кіровоградгаз";
- ПрАТ "Кременчукгаз";
- АТ "Криворіжгаз";
- АТ "Лубнигаз";
- АТ "Львівгаз";
- ПАТ "Маріупольгаз";
- АТ "Миколаївгаз";
- АТ "Одесагаз";
- АТ "Полтавагаз";
- АТ "Рівнегаз";
- АТ "Сумигаз";
- АТ "Харківгаз";
- АТ "Харківміськгаз";
- АТ "Херсонгаз";
- АТ "Хмельницькгаз";
- АТ "Черкасигаз";
- АТ "Чернігівгаз".
Нагадаємо, в Нацбанку України розповіли про те, що чекає українців у 2022-ому році. Їх торкнеться не тільки подорожчання продуктів. Це торкнеться всього, що вимагає енерговитратних ресурсів.
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