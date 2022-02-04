Стало известно, что энергетический регулятор назначил внеплановые проверки для 29 операторов газораспределительных сетей. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на "ГазПравда". Это случилось из-за того, что украинцы начали жаловаться на облгазы. Как сообщают, облгазы отказывались фиксировать показания счетчиков.

коммунальные платежи, коммуналка

Также представили список облгазов, которым назначили проверку:

  • АО "Винницагаз";
  • АО "Волыньгаз";
  • ЧАО "Годячгаз";
  • АО "Днепрогаз";
  • АО "Днепропетровскгаз";
  • АО "Донецкоблгаз";
  • АО "Житомиргаз";
  • АО "Закарпатгаз";
  • АО "Запорожгаз";
  • АО "Ивано-Франковскгаз";
  • АО "Киевгаз";
  • АО "Киевоблгаз";
  • ОАО "Кировоградгаз";
  • ЧАО "Кременчуггаз";
  • АО "Криворожгаз";
  • АО "Лубнигаз";
  • АО "Львовгаз";
  • ПАО "Мариупольгаз";
  • АО "Николаевгаз";
  • АО "Одессагаз";
  • АО "Полтавагаз";
  • АО "Ровногаз";
  • АО "Сумыгаз";
  • АО "Харьковгаз";
  • АО "Харьковгоргаз";
  • АО "Херсонгаз";
  • АО "Хмельницкгаз";
  • АО "Черкассыгаз";
  • АО "Черниговгаз".

Напомним, в Нацбанке Украины рассказали о том, что ждет украинцев в 2022ом году. Их коснется не только подорожание продуктов. Это коснется всего, что требует энергозатратных ресурсов.

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