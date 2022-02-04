Стало известно, что энергетический регулятор назначил внеплановые проверки для 29 операторов газораспределительных сетей. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на "ГазПравда". Это случилось из-за того, что украинцы начали жаловаться на облгазы. Как сообщают, облгазы отказывались фиксировать показания счетчиков.
Также представили список облгазов, которым назначили проверку:
- АО "Винницагаз";
- АО "Волыньгаз";
- ЧАО "Годячгаз";
- АО "Днепрогаз";
- АО "Днепропетровскгаз";
- АО "Донецкоблгаз";
- АО "Житомиргаз";
- АО "Закарпатгаз";
- АО "Запорожгаз";
- АО "Ивано-Франковскгаз";
- АО "Киевгаз";
- АО "Киевоблгаз";
- ОАО "Кировоградгаз";
- ЧАО "Кременчуггаз";
- АО "Криворожгаз";
- АО "Лубнигаз";
- АО "Львовгаз";
- ПАО "Мариупольгаз";
- АО "Николаевгаз";
- АО "Одессагаз";
- АО "Полтавагаз";
- АО "Ровногаз";
- АО "Сумыгаз";
- АО "Харьковгаз";
- АО "Харьковгоргаз";
- АО "Херсонгаз";
- АО "Хмельницкгаз";
- АО "Черкассыгаз";
- АО "Черниговгаз".
Напомним, в Нацбанке Украины рассказали о том, что ждет украинцев в 2022ом году. Их коснется не только подорожание продуктов. Это коснется всего, что требует энергозатратных ресурсов.
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