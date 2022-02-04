По всей Украине объявили проверки по облгазам. Это произошло из-за жалоб украинцев на неправильные цифры в платежах.

Стало известно, что энергетический регулятор назначил внеплановые проверки для 29 операторов газораспределительных сетей. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на "ГазПравда". Это случилось из-за того, что украинцы начали жаловаться на облгазы. Как сообщают, облгазы отказывались фиксировать показания счетчиков.

Также представили список облгазов, которым назначили проверку:

АО "Винницагаз";

АО "Волыньгаз";

ЧАО "Годячгаз";

АО "Днепрогаз";

АО "Днепропетровскгаз";

АО "Донецкоблгаз";

АО "Житомиргаз";

АО "Закарпатгаз";

АО "Запорожгаз";

АО "Ивано-Франковскгаз";

АО "Киевгаз";

АО "Киевоблгаз";

ОАО "Кировоградгаз";

ЧАО "Кременчуггаз";

АО "Криворожгаз";

АО "Лубнигаз";

АО "Львовгаз";

ПАО "Мариупольгаз";

АО "Николаевгаз";

АО "Одессагаз";

АО "Полтавагаз";

АО "Ровногаз";

АО "Сумыгаз";

АО "Харьковгаз";

АО "Харьковгоргаз";

АО "Херсонгаз";

АО "Хмельницкгаз";

АО "Черкассыгаз";

АО "Черниговгаз".

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