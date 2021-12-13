Как минимум 25 поставщиков "голубого топлива" в Украине повысят цены на доставку газа. Предложение увеличить тарифы поступило от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующие документы опубликованы на сайте НКРЭКУ, передает "ГазПравда". Так, с 1 января 2022 изменятся тарифы на доставку газа - большинству украинских семей придется платить больше.

Некоторые поставщики, такие как "Волыньгаз" и "Запорожгаз" решили оставить тариф прежним (1,884 и 1,104 грн. за кубометр соответственно).

А вот "Хмельницкгаз" цены на распределение газа может даже снизить - с 1,992 до 1,848 грн. за кубометр. Также и "Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788 грн.

Для всех остальных стоимость доставки газа, скорее всего, все же увеличится. В среднем распределение газа может вырасти в цене на 4,1%.

ООО "Газпостачсервис" Винницкой области будет иметь самый большой тариф – 2,95 грн за кубометр (с НДС). В то же время, "Киевгаз" получит наименьший тариф - 38 копеек за кубометр. "Закарпатгаз" увеличат с 2,136 грн за кубометр до 2,388 грн, "Черновцыгаз" - с 2,136 до 2,568 грн, "Харьковгоргаз" - с 0,42 до 0,516 грн, "Киевгаз" – с 0,372 до 0,384 грн.



Нужно понимать, что цифры в документах НКРЭКУ еще не утверждены, и могут еще измениться после обсуждений с общественностью и экспертами, которые запланированы на 13-15 декабря.

На практике можно сказать, что повышение тарифов серьезно ударит лишь по тех, кто тратит много газа.

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