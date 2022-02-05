Синоптики попередили, чого українцям чекати від погоди найближчої доби.

Погода в Україні в суботу, 5 лютого, в більшості областей буде сніжною і з мінусовою температурою, попереджають синоптики Укргідрометцентру.

Вночі в західних, північних і центральних областях очікується сніг, а вдень дощ зі снігом.

У східних областях та на півдні країни буде без істотних опадів.

Відзначається, що 4-6 лютого на високогір'ї Закарпатської області збережеться, а 6-7 лютого, у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, в горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Найхолодніше 5 лютого буде в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, де температура вночі опуститься до -10 градусів.

У Києві в суботу буде похмуро і сніжно (Вночі - сніг, Вдень - сніг з дощем). Температура вдень очікується від 0 до + 2, вночі від -6 до -8. Вітер південно-західний 5-10 м / с.

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