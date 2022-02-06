В Україні остаточно встановиться тепла погода з невеликими опадами в окремих областях, але сильні пориви вітру зіпсують картину.

Як розповіла у своєму Телеграм-каналі синоптик Наталка Діденко, на вихідних Україна опинилася під впливом атмосферних фронтів, які прийшли до нас з північного заходу Європи. Саме вони принесли з собою вологу повітряну масу і сильний вітер.

Втім, у неділю, 6 лютого, опади у вигляді невеликого мокрого снігу очікуються тільки на заході країни, а також у Донецькій і Луганській областях.

Вітер буде західним зі швидкістю 5-10 м/с, проте в західних областях можливі штормові пориви зі швидкістю до 15-20 м/с.

Синоптики звертають увагу на те, що в Україні запанувало потепління, яке протримається найближчим часом.

Так, вночі в середньому по країні очікується від -3 до +2 градусів, проте на Сході і в Карпатах стовпчики термометрів опустяться до -4...-9 градусів. Вдень температура по країні коливатиметься від 0 до +5 градусів. Найтепліше буде на півдні Одеської області, де повітря прогріється до +6...+9 градусів. А найнижчі температури очікуються на високогір'ї Карпат - від -2 до -7 градусів.

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