В Украине окончательно установится теплая погода с небольшими осадками в отдельных областях, но сильные порывы ветра испортят картину.

Как рассказала в своем Телеграм-канале синоптик Наталья Диденко, на выходных Украина оказалась под влиянием атмосферных фронтов, которые пришли к нам с северо-запада Европы. Именно они принесли с собой влажную воздушную массу и сильный ветер.

Впрочем, в воскресенье, 6 февраля, осадки в виде небольшого мокрого снега ожидаются только на западе страны, а также в Донецкой и Луганской областях.

Ветер будет западным со скоростью 5-10 м/с, однако в западных областях возможны штормовые порывы со скоростью до 15-20 м/с.

Синоптики обращают внимание на то, что в Украине воцарилось потепление, которое продержится ближайшее время.

Так, ночью в среднем по стране ожидается от -3 до +2 градусов, однако на востоке и в Карпатах столбики термометров опустятся до -4…-9 градусов. Днем температура по стране будет колебаться от 0 до +5 градусов. Теплее всего будет на юге Одесской области, где воздух прогреется до +6…+9 градусов. А самые низкие температуры ожидаются на высокогорье Карпат – от -2 до -7 градусов.

Напомним, этим летом Украину зальют сильные дожди, появился прогноз.

Как сообщала Politeka, украинцам пообещали снежные и морозные выходные, детали.

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