Як повідомляє Politeka.net, у Міністерстві охорони здоров'я вирішили змінити правила самоізоляції для українців, які підхопили коронавірус. Так, тепер обов'язкова самоізоляція повинна тривати 5 днів замість 10. Про це повідомили в прес-службі відомства.
До цього українці змушені були лікуватися і сидіти на самоізоляції 10 днів з того дня, коли виявили перші симптоми, або з дня підтвердженого тесту на ковід. І повторний тест таким пацієнтам призначали на 10-й день після підтвердження діагнозу.
Тепер на повторне тестування українці зможуть йти через 5 днів з початку хвороби і позитивного ПЛР-тесту. У МОЗ зазначили, що йдеться саме про тести способом ПЛР. І якщо такий тест після п'яти днів покаже негативний результат, то людина може закінчити свою самоізоляцію.
Також у відомстві заявили, що пацієнт може завершити свою ізоляцію, якщо після п'яти днів у нього відсутні симптоми коронавірусу.
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