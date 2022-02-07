Як повідомляє Politeka.net, у Міністерстві охорони здоров'я вирішили змінити правила самоізоляції для українців, які підхопили коронавірус. Так, тепер обов'язкова самоізоляція повинна тривати 5 днів замість 10. Про це повідомили в прес-службі відомства.

До цього українці змушені були лікуватися і сидіти на самоізоляції 10 днів з того дня, коли виявили перші симптоми, або з дня підтвердженого тесту на ковід. І повторний тест таким пацієнтам призначали на 10-й день після підтвердження діагнозу.

Тепер на повторне тестування українці зможуть йти через 5 днів з початку хвороби і позитивного ПЛР-тесту. У МОЗ зазначили, що йдеться саме про тести способом ПЛР. І якщо такий тест після п'яти днів покаже негативний результат, то людина може закінчити свою самоізоляцію.

Також у відомстві заявили, що пацієнт може завершити свою ізоляцію, якщо після п'яти днів у нього відсутні симптоми коронавірусу.

Нагадаємо, Ліки від коронавірусу вже в Україні, в МОЗ повідомили подробиці: "Найближчим часом...".

Як повідомляла Politeka, Бустерний сертифікат covid з'явився в "Дії": як українці можуть його отримати, "Досить відправити...".

Також Politeka писала, що Ситуація з ковідом в Києві погіршується з кожним днем: з'явилися дані про жертви.