Місцева мешканка міста Києва накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху і залишилася без машини. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Як стало відомо, киянка накопичила штрафів на суму 7 167 гривень, а автомобіль у неї забрали за те, що ці штрафи вона не сплатила вчасно. Мін'юст показав, як виглядає цей кросовер на своїй сторінці в Facebook.
Наразі автомобіль жінки вилучено та направлено на штраф стоянку. Тепер киянці потрібно сплатити штрафи, і якщо вона не зробить цього вчасно - кросовер буде виставлений на електронний аукціон "OpenMarket".
Нагадаємо, що "OpenMakret" є аукціоном ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України. Нещодавно вони виставили на аукціон сім безкоштовних іномарок, які могли отримати українці. Для цього їм необхідно було заповнити заявку на отримання і пояснити, чому саме їм вона потрібна.
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