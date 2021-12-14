Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГП "Сетам".
Как стало известно, исполнительная служба Министерства юстиции решила отдать украинцам бесплатно семь автомобилей. Это конфискованные автомобили, которые служба не смогла продать.
Получить такую помощь от государства и получить бесплатный автомобиль могут:
- учреждения здравоохранения
- учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки
- детские дома семейного типа
- приемные семьи
- военные формирования
- органам государственной власти
- следственным изоляторам
- на благотворительные цели
Министерством юстиции были отмечены такие автомобили:
- Renault Clio (1998 года выпуска)
- Renault Clio (1992 года выпуска)
- Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска)
- Skoda Octavia (2000 года выпуска)
- FIAT MULTIPA (2000 года выпуска)
- OPEL ZAFIRA-А (2003 года выпуска)
- BMW 528 (1997 года выпуска)
Для того, чтобы получить, необходимо на сайте выбрать соответсвующий автомобиль, в разделе "Бесплатная передача".
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И заполнить заявку на получение в течение 30 дней, с момента публикации.
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