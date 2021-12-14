Министерство юстиции Украины бесплатно раздадут семь иномарок, которые они не смогли продать и рассказали, кто сможет их получить.

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГП "Сетам".

Как стало известно, исполнительная служба Министерства юстиции решила отдать украинцам бесплатно семь автомобилей. Это конфискованные автомобили, которые служба не смогла продать.

Получить такую помощь от государства и получить бесплатный автомобиль могут:

учреждения здравоохранения

учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки

детские дома семейного типа

приемные семьи

военные формирования

органам государственной власти

следственным изоляторам

на благотворительные цели

Министерством юстиции были отмечены такие автомобили:

Renault Clio (1998 года выпуска)

Renault Clio (1992 года выпуска)

Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска)

Skoda Octavia (2000 года выпуска)

FIAT MULTIPA (2000 года выпуска)

OPEL ZAFIRA-А (2003 года выпуска)

BMW 528 (1997 года выпуска)

Для того, чтобы получить, необходимо на сайте выбрать соответсвующий автомобиль, в разделе "Бесплатная передача".

И заполнить заявку на получение в течение 30 дней, с момента публикации.

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