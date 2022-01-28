По закону Украины все транспортные средства, которые находятся на балансе предприятий в любой момент "особого периода" могут быть забраны для военных нужд государства.

Сейчас предприниматели должны поддерживать автомобили и транспортные средства в надлежащем состоянии, а также отчитываться о них перед военкоматами на фоне сложной ситуации в стране. В случае нарушения украинцам грозит штраф, передает UBR.ua.

По словам партнера компании ЮК Winner Игоря Ясько, в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" для рядовых граждан государства, а также для предпринимателей независимо от формы собственности установлен "военно-транспортный долг". То есть это обязанность в нужный момент обеспечить ЗСУ и военных техникой, а также доставить ее в пункт передачи. В законе прописано, что невыполнение этих обязанностей "подрывает мобилизационную подготовку в государстве и является нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Заметим, что согласно закона предприятия, учреждения и организации должны вести учет ТС в мирное время и подавать отчет в военкомат 20 июня и 20 декабря каждого года. К тому же поддерживать их в исправном состоянии. Правила прописаны в Положении о военно-транспортном учете, которое Кабинет Министров утвердил 28 декабря 2000 года.

Стоит сказать, что в отчете должно быть не только подробная информация о технике (тип, марка, год выпуска), но и о работниках, которые на ней работают, а также вообще о количестве водителей, операторов и машинистов на предприятии. Также отчитываться нужно даже о бочках, канистрах и ручных топливных насосах, если таковые имеются.

Комиссия военкоматов должен проверять технику не чаще, чем раз в год, но не реже трех раз в пять лет в мирное время.

По словам самих предпринимателей, подать такой отчет электронно пока невозможно, поэтому они должны появиться в военных комиссариатах в указанный срок.

Нарушение закона предусматривает штрафы для руководителей предприятий: 3400-5100 грн за первое нарушение, а за повторное в течение года и совершенное в "особый период" – 5100 - 8500 грн. В "особый период" может даже грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Админпротокол составляет представитель военкомата, затем выносится постановление о взыскании штрафа, а тогда вручается правонарушителю. Стоит сказать, что предприниматели могут обжаловать штраф в суде в течение 10 дней со дня вынесения определения. В случае согласия с админштрафом, виновник должен уплатить его на соответствующий счет Госказначейства.

Кроме этого, предприятия, организации и учреждения должны вести учет призывников и военнообязанных. Это предусматривает проверку учетных документов, обеспечение своевременной явки призывников/военнообязанных в военкоматы на их вызов, сообщение об уволенных и принятых призывников в семидневный срок.

Также нужно вносить изменения в данные призывников и военнообязанных (семейное положение, место жительства, образование, место работы и должность) в течение пяти дней. Также следует отчитываться о нарушителях, а также вести журнал по результатам проверок и подавать список работников, которые подлежат воинскому предписания (17-летних юношей независимо от гражданства, состояния здоровья и тому подобное), ежегодно до 1 декабря.

Данные о военнообязанных подлежат двум видам сверок – внутренней (проверяет руководитель предприятия) и внешней (проверка в военкомате).

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