У Мінцифри повідомили, хто зможе отримати високооплачувану професію за спеціальними умовами.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН.иа.

За прогнозами глави Мінцифри, до 2025 року кількість робочих місць у сфері IT-технологій може зрости на 150-200 тисяч. Щоб заповнити ринок праці, для українців готують стимули здобувати відповідну освіту.

Зокрема, людям, які хочуть змінити професію на айті-спеціальність, обіцяють сплатити 50% вартості навчання.

Відзначається, що рівень заробітної плати на сьогоднішній день у фахівців цієї сфери становить $1,5-2 тисячі.

"Сьогодні в ІТ найбільші зарплати в країні, працює понад 250 тисяч осіб – і не вистачає фахівців», — заявив міністр.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2021 року склала 17453 грн – це в 2,7 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6500 грн).

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