В Минцифры сообщили, кто сможет получить высокооплачиваемую профессию по специальным условиям.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью ТСН.ua.

По прогнозам главы Минцифры, до 2025 года количество рабочих мест в сфере IT-технологий может возрасти на 150-200 тысяч. Чтобы заполнить рынок труда, для украинцев готовят стимулы получать соответствующее образование.

В частности, людям, которые хотят сменить профессию на айти-специальность, обещают оплатить 50% стоимости обучения.

Отмечается, что уровень заработной платы на сегодняшний день у специалистов этой сферы составляет $1,5-2 тысячи.

«Сегодня в ІТ самые большие зарплаты в стране, работает более 250 тысяч человек – и не хватает специалистов», — заявил министр.

Напомним, по данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2021 года составила 17453 грн – это в 2,7 раза выше уровня минимальной заработной платы (6500 грн).

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