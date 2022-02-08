Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью ТСН.ua.
По прогнозам главы Минцифры, до 2025 года количество рабочих мест в сфере IT-технологий может возрасти на 150-200 тысяч. Чтобы заполнить рынок труда, для украинцев готовят стимулы получать соответствующее образование.
В частности, людям, которые хотят сменить профессию на айти-специальность, обещают оплатить 50% стоимости обучения.
Отмечается, что уровень заработной платы на сегодняшний день у специалистов этой сферы составляет $1,5-2 тысячи.
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«Сегодня в ІТ самые большие зарплаты в стране, работает более 250 тысяч человек – и не хватает специалистов», — заявил министр.
Напомним, по данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2021 года составила 17453 грн – это в 2,7 раза выше уровня минимальной заработной платы (6500 грн).
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