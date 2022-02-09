Погода в Україні найближчої доби буде без особливих змін: вдень по всій території країни пануватимуть плюсові температури, а от опади тимчасово припиняться.

Як розповіла у своєму Телеграм-каналі синоптик Наталка Діденко, 9 лютого в Україну з північного заходу Європи прийдуть атмосферні фронти, які будуть відповідальні за погоду в нашій країні в середу.

Разом з собою вони принесуть переважно суху погоду – вдень опадів в Україні не очікується. Невеликий мокрий сніг і дощ пройдуть вночі тільки в західних областях, а також місцями на сході. Вранці опади також можливі в північних і частині центральних областей-Вінницькій, Черкаській та Кропивницькій, а також на крайньому сході країни і в Криму.

Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-12 м/с. однак часом українців будуть випробовувати на міцність штормові пориви до 15-20 м/с.

Температура особливо не зміниться в порівнянні з попередніми днями: по всій країні буде відносно тепло, вдень плюсові температури встановляться по всій території України за винятком крайнього сходу.

Вночі в середньому по Україні очікується від -3 до +1 градуса, а вдень – від -1 до + 7. Найтепліше буде в західних і південних областях, а найхолодніше – на сході країни.

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