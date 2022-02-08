В Украину придет потепление, температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до +5 ночью, а днем - от -1 до +7 градусов (в большинстве ригионов будет плюс), сообщает Укргидрометцентр.
8 февраля дождь со снегом ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Сумской областях. Дождь прогнозируют в Одесской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.
Отмечается также, что в связи со снегопадами и метелью, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется, а 8 февраля в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Юная Жанна после расстрела в Днепре пришла в себя, видео: «Я даже не знала…»
"Холостяк" Макацария похвастался худенькой 19-летней невестой: "Когда свадьба?"
Штормовое предупреждение объявлено в Украине: названы даты сильных снегопадов и угрозы схода лавин
16-летняя дочь Оли Поляковой переборщила с выбором микро-купальника для отдыха: кадры
В горных районах возможны оползни снега на дороги.
В Киеве ночью 8 февраля ожидается снег и мокрый снег, днем – без осадков. Температура -1… +1 градус. Ветер северно-западный со скроростью 7-12 м/с.
Напомним, потепление пришло в Одессу, люди заполонили побережье: видео очередей к морю
Как сообщала Politeka, школьница провалилась под лед в парке Победы: кадры из Одессы и что известно
Также Politeka писала, что мощные магнитные бури нанесут серию ударов, украинцев предупредили: даты и как обезопасить себя