Во вторник, 8 февраля, во многих регионах Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождей.

В Украину придет потепление, температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до +5 ночью, а днем - от -1 до +7 градусов (в большинстве ригионов будет плюс), сообщает Укргидрометцентр.

8 февраля дождь со снегом ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Сумской областях. Дождь прогнозируют в Одесской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Отмечается также, что в связи со снегопадами и метелью, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется, а 8 февраля в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горных районах возможны оползни снега на дороги.

В Киеве ночью 8 февраля ожидается снег и мокрый снег, днем – без осадков. Температура -1… +1 градус. Ветер северно-западный со скроростью 7-12 м/с.

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