Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков оголосив про свою хворобу і розповів про поточний стан.

На своїй сторінці в Фейсбук міністр написав, що отримав позитивний тест на коронавірус, тим самим поповнивши щоденну статистику заражених по Києву за 8 лютого.

"Відчуваю себе добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. За майже два роки пандемії та карантинів і завдяки всім сучасним засобам зв'язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки своєчасній вакцинації, не так важко переноситься, як в першу хвилю", - написав Резніков у своїй публікації.

Він побажав іншим українцям здоров'я, а також закликав людей берегти себе і своїх близьких.

Міністр доповнив пост кумедною фотографією свого кота, якому домалював маску.

Для Резнікова це не перший випадок зараження небезпечним вірусом – раніше міністр переніс його у листопаді 2020 року.

Відзначимо, що напередодні в ЗСУ почалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", в рамках яких військовим належить відпрацювати управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій.

Варто відзначити, що ситуація з коронавірусом в Україні останнім часом продовжує погіршуватися. З 11 лютого в "червону" карантинну зону офіційно потраплять Закарпатська, Хмельницька та Луганська області.

При цьому прогноз Центру економіки охорони здоров'я (KSE) свідчить про те, що вже на цьому тижні в «червоній» зоні можуть опинитися половина регіонів країни, а в найближчі два тижні число заражених виросте до 55 тисяч за добу.

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