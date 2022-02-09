На своей странице в Фейсбук министр написал, что получил положительный тест на коронавирус, тем самым пополнив ежедневную статистику зараженных по Киеву за 8 февраля.
«Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну», - написал Резников в своей публикации.
Он пожелал остальным украинцам здоровья, а также призвал людей беречь себя и своих близких.
Министр дополнил пост забавной фотографией своего кота, которому дорисовал маску.
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Для Резникова это не первый случай заражения опасным вирусом - ранее министр перенес его в ноябре 2020 года.
Отметим, что накануне в ВСУ начались командно-штабные учения "Метель-2022", в рамках которых военным предстоит отработать управление группировками войск во время ведения боевых действий.
Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Украине в последнее время продолжает ухудшаться. С 11 февраля в «красную» карантинную зону официально попадут Закарпатская, Хмельницкая и Луганская области.
При этом прогноз Центра экономики охраны здоровья (KSE) свидетельствует о том, что уже на этой неделе в «красной» зоне могут оказаться половина регионов страны, а в ближайшие две недели число зараженных вырастет до 55 тысяч за сутки.
Напомним, "Омикрон" массово косит детей в Одессе, мест для всех не хватает в больницах.
Как сообщала Politeka, Минздрав ввел новые правила для украинцев, переболевших COVID-19.
Также Politeka писала, что лекарство от коронавируса уже в Украине, в Минздраве сообщили подробности.