Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников объявил о своей болезни и рассказал о текущем состоянии.

На своей странице в Фейсбук министр написал, что получил положительный тест на коронавирус, тем самым пополнив ежедневную статистику зараженных по Киеву за 8 февраля.

«Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну», - написал Резников в своей публикации.

Он пожелал остальным украинцам здоровья, а также призвал людей беречь себя и своих близких.

Министр дополнил пост забавной фотографией своего кота, которому дорисовал маску.

Для Резникова это не первый случай заражения опасным вирусом - ранее министр перенес его в ноябре 2020 года.

Отметим, что накануне в ВСУ начались командно-штабные учения "Метель-2022", в рамках которых военным предстоит отработать управление группировками войск во время ведения боевых действий.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Украине в последнее время продолжает ухудшаться. С 11 февраля в «красную» карантинную зону официально попадут Закарпатская, Хмельницкая и Луганская области.

При этом прогноз Центра экономики охраны здоровья (KSE) свидетельствует о том, что уже на этой неделе в «красной» зоне могут оказаться половина регионов страны, а в ближайшие две недели число зараженных вырастет до 55 тысяч за сутки.

Напомним, "Омикрон" массово косит детей в Одессе, мест для всех не хватает в больницах.

Как сообщала Politeka, Минздрав ввел новые правила для украинцев, переболевших COVID-19.

Также Politeka писала, что лекарство от коронавируса уже в Украине, в Минздраве сообщили подробности.